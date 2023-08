Mercato Udinese | Pereyra alla Samp? Può essere la settimana decisiva

I blucerchiati sono in attesa di una risposta da parte dell'argentino. Oggi, ho al più tardi domani, vedremo se la fumata sarà bianca o meno

Redazione

E' la settimana di Roberto Pereyra. La telenovela che sta infiammando i tifosi della Sampdoria sperano che la situazione possa risolversi in modo positivo. Magari con una fumata bianca che sarebbe molto importante per il nuovo corso dei blucerchiati targati Radrizzani-Manfredi. Il centrocampista argentino è rimasto svincolato dopo l'avventura a Udine, un ritorno in Friuli dopo sei anni fra Juventus e Watford. Al momento la situazione è in sospeso, in attesa della risposta del Tucu .

Per la cadetteria, il colpo Pereyra, rappresenterebbe certamente un punto a favore. Andrea Pirlo spera di averlo alle sue dipendenze dopo averlo avuto come compagno di squadra alla Juventus nella stagione 2014-2015. Centrocampista di qualità e dal piede sopraffino può ricoprire tutti i ruoli in mediana. Anche l'esterno, come visto con Sottil lo scorso anno.

Cosa manca — La Sampdoria vuole fare sul serio e ha pronto un contratto importante per il giocatore che arriverebbe a parametro zero. Primo anno di contratto e poi un rinnovo biennale automatico in caso di promozione nel massimo campionato. Adesso resta da vedere come si svilupperà questa trattativa. Se arriverà la tanto attesa fumata bianca preceduta da un sì atteso da tutta la piazza.