Una stagione da protagonista almeno nelle fasi iniziali e complice l'infortunio e/o squalifica di Maduka Okoye che lo ha costretto fuori dal campo da gioco almeno nei primissimi incontri di questa stagione. Con il rientro del nigeriano, però, erano chiare le richieste della società e di conseguenza si avvicina a grandi passi la decisione finale del portiere rumeno cresciuto nelle giovanili del Torino e nella Pro Sesto. Una trattativa che sicuramente ha poche pretese, visto che la richiesta dell'estremo difensore è chiara e sembrerebbe aprirsi una porta che lo rivedrebbe protagonista nel campionato da cui è arrivato. Andiamo a vedere tutti i dettagli su questo affare.

Tutti i dettagli sull'affare

Razvan Sava

Una trattativa che sembra essere scritta, proprio perché le dichiarazioni dell'estremo difensore nelle ultime interviste sono state chiare ed hanno tolto ogni dubbio a riguardo. Il suo futuro difficilmente potrà essere con la squadra che milita nella massima serie del calcio italiano, soprattutto perché ha voglia di tornare protagonista e titolare. In Romania sembra esserci più di qualche interessamento e di conseguenza ci si attende un'offerta ufficiale per poter arrivare alla conclusione di questa trattativa. Adesso non possiamo fare altro che andare a cercare di capire quella che potrebbe essere la valutazione dell'estremo difensore.

La valutazione di Razvan Sava

Il portiere rumeno ha grande voglia di diventare protagonista ed è pronto per approdare nella prima serie del calcio rumeno, ma qual è? Difficile si vadadi euro per una trattativa di questo tipo. Non dimentichiamo che il suo rendimento di partita in partita è stato altalenante a tal punto da portareun estremo difensore esperto come Daniele. Adesso non resta che attendere l'ufficializzazione dell'affare e soprattutto la promozione di Nunziante che potrebbe diventare protagonista.