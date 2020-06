Schira: “All’Udinese piacciono Pobega e Nicolussi Caviglia”

L’Udinese per la spesa guarda nella bottega della Serie B: secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira ai microfoni di Radio 105, alla società bianconera piacciono i centrocampisti Tommaso Pobega del Milan (in prestito al Pordenone e il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (classe 2000) della Juventus attualmente in prestito al Perugia. ‬