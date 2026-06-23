L'arrivederci di Nunziante è stato ufficializzato nel corso delle ultime settimane, ma potrebbe non essere l'unico calciatore destinato a salutare il club bianconero. Razvan Sava pare aver alzato bandiera bianca e di conseguenza è pronto per una nuova avventura probabilmente lontano da Udine ed anzi con il ritorno nella massima serie del calcio rumeno. Proprio per questo motivo sembra essere solo questione di tempo prima che la formazione possa perdere anche Maduka Okoye e di conseguenza dare il via ad una vera e propria rivoluzione. Non possiamo fare altro che passare a tutti i dettagli di questo affare e di conseguenza l'inizio di una nuova ed importante avventura che potrebbe prendere quota per il portiere.

Forte interessamento a tinte bianconere

Maduka Okoye

Il portiere nigeriano sembra essere pronto per uno step ulteriore all'interno della sua carriera. La squadra che lo ha messo sotto osservazione arriva dalla massima serie ed è una delle più importanti di tutto il campionato. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando dei bianconeri allenati da Luciano Spalletti: la Juve. Una trattativa che potrebbe prendere quota se si dovesse complicare l'affare che sta facendo sognare il popolo di Torino, stiamo parlando dell'approdo di un estremo difensore esperto come il Dibu Martinez.

Il nuovo estremo difensore

ha confermato che è pronto percon l'Udinese, ma allo stesso tempo se dovesse arrivare un'offerta di un certo livello viene difficile dire di no. La famiglia Pozzo resta alla porta, forte che per vedersi strappare un estremo difensore di questo livello serviranno almeno. Una, ma con nomi altrettanto importanti alle spalle visto che in caso di addio si monitoreranno altri calciatori comedirettamente dal Bologna.