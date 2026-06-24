Enzo Ebosse lascia definitivamente il mondo bianconero? La sensazione è che è solo questione di tempo prima che il difensore del Camerun possa salutare definitivamente il mondo del Friuli Venezia Giulia anche se l'obiettivo è quello di restare in Serie A per fare la differenza e dire la sua. Nel corso degli ultimi mesi un rendimento di primissimo livello con il Torino che lo ha visto crescere e maturare dopo una serie di infortuni che hanno rallentato il processo di crescita sportiva. Adesso sembra essere tutto pronto per una conferma di primissimo livello. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e i granata per il riscatto del difensore centrale.

Il futuro di Enzo Ebosse

Ebosse

In bianconero un inizio di stagione da assoluto protagonista che lo ha portato fino ad indossare la maglia e rappresentare l'Udinese al Mondiale in Qatar nel 2022, da quel momento in poi però una brusca frenata. Due infortuni seri al ginocchi hanno fermato in maniera decisa il suo processo di crescita e di conseguenza è dovuto ripartire prima dalla Francia e poi dal Verona trovando la sua vera dimensione con il Torino e con l'approdo di Roberto D'Aversa. Il costo dell'affare è già stato scritto dall'Udinese, c'è solo da capire se Urbano Cairo ha intenzione di versare la cifra richiesta o si aprirà una vera e propria trattativa per trovare una quadra.

La trattativa è già avviata

dovrebbe arrivare a costareo almeno questa è la richiesta iniziale della società bianconera. Adesso è solo questione di tempo prima che si cercherà di mettere a referto un accordo di un certo livello e limare tutti i dubbi. Non possiamo fare altro che attendereche sembra essere