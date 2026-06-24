Kinglsey Ehizibue e il suo futuro è tutto da scrivere. Al momento il difensore laterale sta cercando di fare la differenza sul mercato, ma è ancora tutto da scrivere visto che l'accordo con l'Udinese sembrava alle porte ma per il momento non è ancora arrivato. Passa il tempo e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che si possa arrivare ad una decisione definitiva ed anche molto importante. Il calciatore ha diversi interessamenti e di conseguenza non è scontata la partenza nel corso delle prossime settimane. I Pozzo sembrano indispettiti da parte del suo comportamento nel corso delle ultime giornate ed un rinnovo che non è ancora stato messo in nero su bianco.

Il rinnovo è alle porte?

Kingsley Ehizibue e Lorenzo Pellegrini

Il difensore laterale nigeriano ha messo a referto una stagione di primissimo livello, soprattutto dopo l’infortunio di Zanoli. Proprio per questo motivo potrebbe essere solo questione di tempo prima che si trovi una quadra o comunque che la famiglia Pozzo provi in tutti i modi a chiudere la trattativa. Non dimentichiamo che per Kings ci sono diversi interessamenti che arrivano anche da altre parti d’Europa. Non perdiamo un istante ed andiamo con gli altri due club interessati alle sue giocate.

Due team interessati

Salvo clamorosi colpi di scena, interessamenti sono stati annotati sia dall’Olanda che dalla Spagna. Adesso sta al giocatore decidereche permetterà di chiudere definitivamente l’affare. L’Udinese si trova in una situazione complicata e si guarda già intorno visto che ha messotra i possibili giocatori pronti per una maglia da protagonista nel corso della prossima annata. Una chioccia di primissimo livello per un calciatore che sta crescendo a dismisura come