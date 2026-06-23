I biancocelesti di Gennaro Gattuso si avvicinano a grandi passi verso una nuova stagione nella massima serie del calcio italiano. L'inizio di una nuova avventura e di una squadra che ha bisogno di fare la differenza e riprendersi un ruolo da protagonista all'interno del calcio italiano. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su questo affare e di conseguenza se è vero che nell'ultimo periodo c'è stato un interessamento per il numero 10 dei bianconeri allenati da mister Kosta Runjaic. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su questa trattativa di mercato. Nicolò Zaniolo si avvicina alla Lazio? Ecco tutti i dettagli.

Nicolò Zaniolo vestirà biancoceleste?

Kamara e Zaniolo

Il centrocampista o seconda punta dell'Udinese si è messo in mostra attraverso delle giocate di primissimo livello. Sei reti e cinque assist sono il suo score, ma secondo quanto appreso da Cittàceleste.it al momento non c'è alcuna trattativa tra le parti. Un affare che deve ancora decollare e non si sa se lo farà mai, una cosa è certa e che le parti non sono ancora entrate in contatto né giocatore/società e tantomeno l'Udinese con la squadra della Capitale. Adesso non possiamo fare altro che passare a quelle che potrebbero essere le richieste dei bianconeri in caso di addio.

Le richieste dell'Udinese

Nei prossimi giorni ètra le parti. L'Udinese è fiducioso e spera di poter raggiungere. Allo stesso tempo la richiesta dei tre milioni risulta decisamente elevata e di conseguenza diventa difficile trovare una quadra definitiva. I biancocelesti potrebbero inserirsi con il passare delle settimane, ma c'è anche da capire che non sono gli unici interessati al numero dieci. Non dimentichiamo che anche Milan e Juventus stanno cercando di