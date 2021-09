Calciomercato Udinese – Svolta Ribery / C’è l’accordo tra le parti!

Il calciomercato è ufficialmente finito martedì 31 agosto alle ore 20:00. L'ultima società a depositare un contratto in Lega è stata proprio l'Udinese . Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece, alla fine, è arrivato Beto. I tifosi friulani ripongono altissime aspettative in questo ultimo colpo di mercato. Ma arriviamo a Ribery.

La Fiorentina aveva messo la parola fine sul contratto di Ribery. Le strade di Commisso e del suo numero 7 si sono ufficialmente separate il primo luglio. Da quel giovedì, Franck continua a cercare una nuova corte che sia pronta e disposta ad accoglierlo. Ha 38 anni. Non è più un giovanotto eppure lo scorso anno ha dimostrato di poter dare ancora tantissimo al calcio e soprattutto alla Serie A. Non vogliamo illudervi. Ribery non verrà all'Udinese. La squadra che se lo sta aggiudicando, però, non se la sarebbe mai aspettata nessuno <<<