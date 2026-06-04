Il mercato non ha ancora preso il via ufficialmente, ma l'Udinese è già più attenta che mai a quelli che potrebbero essere gli affari più interessanti nel corso delle prossime settimane. Come sempre la società della famiglia Pozzo fa sempre viaggiare i suoi ideali in anticipo su tutto ed infatti la programmazione e soprattutto la scoperta di giovani talenti sono fondamentali per trovare una quadra. Il nome che più di tutti è stato messo sotto osservazione è quello che riguarda un attaccante che arriva direttamente dal Brasile e che rinforzerebbe un binomio già molto interessante come quello formato dal bomber Keinan Davis e dal centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo.

Il nuovo nome per l'attacco arriva dal Brasile

Keinan Davis, Matteo Palma e Thomas Kristensen

La stagione del centravanti inglese è stata di primissimo livello, con una doppia cifra di reti raggiunta con qualche giornata d'anticipo. Il problema principale, però, è legato alle condizioni fisiche di un attaccante comunque importante. Tante, troppe le partite saltate con la società che sta cercando un nuovo profilo per sistemare il suo attacco ed avere una coppia che possa essere anche complementare in determinate occasioni. Il nome che è stato osservato arriva dalla Fluminense e stiamo parlando di John Kennedy. Classe 2002, che sta vivendo una stagione di assoluto rispetto con una media di un gol ogni due partite. Passiamo al possibile costo dell'affare.

Il possibile costo dell'affare

Per arrivare a chiudere una trattativa di questo tipo serviranno diversi milioni di euro, ma soprattutto bisogna prima diminuire il numero di attaccanti all'interno del parco rosa. Da Pizarro a Iker Bravo passando per Bayo e Buksa, tutti potrebbero salutare nel corso delle prossime settimane/mesi.attende qualche uscita prima di provare l'affondo per un attaccante che sicuramente costerà