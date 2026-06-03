Piace e non poco a tutta Italia, dopo una stagione in cui si è sempre fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Il suo futuro è tutt'altro che scritto e di conseguenza potrebbero esserci delle interessanti sorprese nel corso delle prossime settimane. Tra le tante società che sembrano essersi mostrate interessate ci sono anche i viola di Firenze. Un campionato difficile quello per la Fiorentina, ma adesso si vuole costruire una squadra che possa tornare a sognare l'Europa a partire da mister Fabio Grosso che si troverà davanti alla sua più importante avventura da quando ha scelto di diventare tecnico. Passiamo ai dettagli su questo ipotetico affare e soprattutto alla richiesta dell'Udinese per un calciatore come Jurgen Ekkelenkamp.

La richiesta dell'Udinese

Gol di testa di Jurgen Ekkelenkamp contro il Milan

Ad oggi la società non ha intenzione di privarsi di un calciatore di questo livello se non per un'offerta decisamente importante e praticamente irrifiutabile. Secondo il quotidiano di Firenze, La Nazione, potrebbe bastare una base d'asta di circa 10 milioni di euro. Una richiesta che al momento sembra essere al ribasso, non dimentichiamo che il centrocampista quest'anno ha messo a referto ben cinque reti in 31 presenze confermandosi come uno dei migliori marcatori stagionali del team al di sotto solo di Atta, Zaniolo e Keinan Davis.

La possibile richiesta dell'Udinese

Considerando la scadenza del contratto che è fissata al 2029, la società non ha necessità di vendere e di conseguenza si potrebbe andare per una richiesta molto più. Non solo la Fiorentina è interessata all'olandese, ma anche altre squadre della Serie A potrebbero fare qualche passo in avanti per l'ammazza grandi, visto che quest'anno ha messo a referto reti con diverse big come Napoli, Roma e Milan.attende le offerte, ma senza il bisogno di cedere uno dei suoi perni in mediana.