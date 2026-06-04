Il difensore centrale Oumar Solet deve scrivere il suo futuro sul campo da gioco. Grande stagione con la maglia dell'Udinese ed uno dei migliori in bianconero nell'ultimo anno e mezzo. Tante società lo hanno messo sotto osservazione e sembra essere arrivato il momento di iniziare una nuova avventura. Dalla Premier League alle big del nostro campionato si sono mostrate interessate e proprio per questo motivo è arrivato il momento di cercare di capire quale potrebbe essere il prossimo passaggio. Nelle ultime ore ci sono delle novità sul possibile rinnovo con la squadra bianconera, ma quest'ultimo serve per favorire il passaggio futuro in neroazzurro. Tutti i dettagli sull'affare.

Il futuro di Oumar Solet

Solet e Kristensen

Salvo clamorosi colpi di scena nel corso dei prossimi giorni dovrebbe arrivare il prolungamento ufficiale per il calciatore francese che è arrivato dal Red Bull Salisburgo. Un anno in più di contratto che permetterà alla squadra di iniziare la trattativa con l'Inter da una posizione di forza, ma soprattutto che permetterà di aprire all'opzione del prestito con obbligo di riscatto che sembra essere la richiesta base del club di Milano. Passiamo a quelle che potrebbero essere le cifre che si porta dietro una trattativa così importante.

Le cifre dell'affare che porterebbe Solet a Milano

dovrebbe essere. Un prestito iniziale oneroso che si dovrebbe aggirare attorno ai 2,7 milioni di euro. Cifre importanti che è disposta a mettere sul campo la società di Milano pur di arrivare alle prestazioni di un calciatore di questo livello. Adesso non resta che attendere i passi in avanti che dovrà fare prima di tutto l'Inter, visto che non ha ancora scelto definitivamente quello che sarà il sostituto di Francesco Acerbi.ed attende che questa operazione possa giungere alla conclusione per mettere a referto una plusvalenza davvero importante.