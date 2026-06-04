Un compleanno decisamente importante per l'Udinese, visto che il suo condottiero arriva a quota 55 anni. Mister Kosta Runjaic festeggia quest'oggi e si avventura per iniziare la sua terza stagione consecutiva alla guida dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Non dimentichiamo che la scelta da parte della società arriva chiara dopo quanto di buono fatto vedere nel corso di quest'ultima stagione in cui si è rivelato il tecnico (per risultati) migliore del post Guidolin e di conseguenza dell'ultimo decennio. Adesso non possiamo fare altro che passare al messaggio che è stato emanato dalla società proprio nel corso delle ultime ore.

Le parole della società Udinese per mister Runjaic

Mister Kosta Runjaic

"Udinese Calcio augura buon compleanno a mister Kosta Runjaic. Il tecnico, in sella ai bianconeri da due stagioni, spegne oggi 55 candeline. Auguri, mister!". Poche parole, ma ancora tantissima voglia di continuare assieme un percorso che va avanti da diverse stagioni. Sicuramente il tecnico dell'Udinese è diventato un perno centrale della società in pochissimo tempo.