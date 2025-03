Addio al telecronista Bruno Pizzul: le parole dell’Udinese

Ci lascia un telecronista che ha scritto la storia del nostro calcio oltre che un friulano DOC. Ecco il cordoglio dell'Udinese per Pizzul

La voce storica che la maggior parte degli italiani collegano alle grandi vittorie della Nazionale Maggiore. Bruno Pizzul è stato una figura iconica nel panorama calcistico del nostro paese e ci lascia a 86 anni. Il maestro per la nuova generazione di telecronisti ha lasciato ricordi indelebili. Non solo telecronista, ma anche friulano DOC e non è mancato il cordoglio da parte dell'Udinese e del presidente Pozzo.