La pausa per gli impegni internazionali vedrà nove calciatori dell’Udinese lasciare temporaneamente il gruppo bianconero per raggiungere le rispettive selezioni. Tra i convocati spicca Nicolò Zaniolo, che torna in azzurro dopo quasi due anni. Un periodo intenso attende anche gli altri giocatori, impegnati tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli giovanili.

Zaniolo torna in azzurro: sette bianconeri in campo in Europa

Zaniolo sarà uno dei protagonisti degli impegni della Nazionale italiana, che affronterà quattro partite. Un calendario altrettanto fitto attende James Abankwah con l’Irlanda, Giorgi Chakvetadze con la Georgia, Jesper Karlstrom con la Svezia, Sandi Lovric con la Slovenia, Lennon Miller con la Scozia e Mergim Vojvoda con il Kosovo.

La sosta proporrà anche alcuni incroci tra compagni di squadra. Abankwah e Vojvoda si affronteranno il 24 settembre, mentre Lovric e Miller saranno avversari il 26 settembre e il 6 ottobre.

Okoye e Jovanovic, gli impegni con Nigeria e Serbia U21

Completano l’elenco Maduka Okoye e Lazar Jovanovic. Il portiere sarà impegnato con la Nigeria nelle gare di qualificazione alla Coppa d’Africa, mentre il giovane attaccante prenderà parte a quattro amichevoli con la Serbia Under 21.

Il calendario completo dei nove convocati

James Abankwah – Irlanda

Kosovo-Irlanda (24/09)

Israele-Irlanda (27/09)

Irlanda-Austria (01/10)

Irlanda-Israele (04/10)

Giorgi Chakvetadze – Georgia

Georgia-Irlanda del Nord (25/09)

Georgia-Ucraina (28/09)

Ungheria-Georgia (02/10)

Irlanda del Nord-Georgia (05/10)

Lazar Jovanovic – Serbia U21

Serbia U21-Iraq U23 (25/09)

Serbia U21-Iraq U23 (28/09)

Serbia U21-Russia U21 (02/10)

Serbia U21-Russia U21 (05/10)

Jesper Karlstrom – Svezia

Svezia-Romania (25/09)

Svezia-Polonia (28/09)

Bosnia Erzegovina-Svezia (02/10)

Romania-Svezia (05/10)

Sandi Lovric – Slovenia

Slovenia-Scozia (26/09)

Slovenia-Macedonia del Nord (29/09)

Svizzera-Slovenia (03/10)

Scozia-Slovenia (06/10)

Lennon Miller – Scozia

Slovenia-Scozia (26/09)

Scozia-Svizzera (29/09)

Macedonia del Nord-Scozia (03/10)

Scozia-Slovenia (06/10)

Maduka Okoye – Nigeria

Nigeria-Madagascar (25/09)

Guinea Bissau-Nigeria (29/09)

Mergim Vojvoda – Kosovo

Kosovo-Irlanda (24/09)

Austria-Kosovo (27/09)

Israele-Kosovo (01/10)

Kosovo-Austria (04/10)

Nicolò Zaniolo – Italia