Sono nove i giocatori dell’Udinese impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta di settembre e ottobre. Ecco il calendario completo delle partite.
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
La pausa per gli impegni internazionali vedrà nove calciatori dell’Udinese lasciare temporaneamente il gruppo bianconero per raggiungere le rispettive selezioni. Tra i convocati spicca Nicolò Zaniolo, che torna in azzurro dopo quasi due anni. Un periodo intenso attende anche gli altri giocatori, impegnati tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli giovanili.
Zaniolo torna in azzurro: sette bianconeri in campo in Europa
Zaniolo sarà uno dei protagonisti degli impegni della Nazionale italiana, che affronterà quattro partite. Un calendario altrettanto fitto attende James Abankwah con l’Irlanda, Giorgi Chakvetadze con la Georgia, Jesper Karlstrom con la Svezia, Sandi Lovric con la Slovenia, Lennon Miller con la Scozia e Mergim Vojvoda con il Kosovo.
La sosta proporrà anche alcuni incroci tra compagni di squadra. Abankwah e Vojvoda si affronteranno il 24 settembre, mentre Lovric e Miller saranno avversari il 26 settembre e il 6 ottobre.
Okoye e Jovanovic, gli impegni con Nigeria e Serbia U21
Completano l’elenco Maduka Okoye e Lazar Jovanovic. Il portiere sarà impegnato con la Nigeria nelle gare di qualificazione alla Coppa d’Africa, mentre il giovane attaccante prenderà parte a quattro amichevoli con la Serbia Under 21.
Il calendario completo dei nove convocati
James Abankwah – Irlanda
- Kosovo-Irlanda (24/09)
- Israele-Irlanda (27/09)
- Irlanda-Austria (01/10)
- Irlanda-Israele (04/10)
Giorgi Chakvetadze – Georgia
- Georgia-Irlanda del Nord (25/09)
- Georgia-Ucraina (28/09)
- Ungheria-Georgia (02/10)
- Irlanda del Nord-Georgia (05/10)
Lazar Jovanovic – Serbia U21
- Serbia U21-Iraq U23 (25/09)
- Serbia U21-Iraq U23 (28/09)
- Serbia U21-Russia U21 (02/10)
- Serbia U21-Russia U21 (05/10)
Jesper Karlstrom – Svezia
- Svezia-Romania (25/09)
- Svezia-Polonia (28/09)
- Bosnia Erzegovina-Svezia (02/10)
- Romania-Svezia (05/10)
Sandi Lovric – Slovenia
- Slovenia-Scozia (26/09)
- Slovenia-Macedonia del Nord (29/09)
- Svizzera-Slovenia (03/10)
- Scozia-Slovenia (06/10)
Lennon Miller – Scozia
- Slovenia-Scozia (26/09)
- Scozia-Svizzera (29/09)
- Macedonia del Nord-Scozia (03/10)
- Scozia-Slovenia (06/10)
Maduka Okoye – Nigeria
- Nigeria-Madagascar (25/09)
- Guinea Bissau-Nigeria (29/09)
Mergim Vojvoda – Kosovo
- Kosovo-Irlanda (24/09)
- Austria-Kosovo (27/09)
- Israele-Kosovo (01/10)
- Kosovo-Austria (04/10)
Nicolò Zaniolo – Italia
- Italia-Belgio (25/09)
- Turchia-Italia (28/09)
- Francia-Italia (02/10)
- Italia-Turchia (05/10)
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