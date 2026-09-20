L’Udinese Primavera conquista la prima vittoria del proprio campionato, superando il Cittadella per 3-2 al termine di una partita combattuta. Dopo il successo, il tecnico Julio Gutierrez ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi sull’ottimo avvio, sulle difficoltà emerse nella ripresa e sull’importanza dei tre punti per il morale della squadra.

“Ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare”

L’allenatore bianconero ha sottolineato la buona partenza della squadra, capace di mettere in pratica quanto preparato durante la settimana e di costruire un vantaggio di tre reti. Allo stesso tempo, ha evidenziato alcuni aspetti da correggere nella gestione del pallone e delle energie.

“È stata una giornata positiva. Siamo partiti nel modo giusto: nel primo tempo abbiamo pressato, giocato nella metà campo avversaria e attaccato rapidamente gli spazi, proprio come avevamo preparato. Siamo riusciti così a portarci sul 3-0.

Dobbiamo però lavorare sulla gestione del possesso. Abbiamo continuato a giocare in transizione, consumando molte energie, e nella ripresa ne abbiamo risentito”.

La sofferenza nella ripresa: “Sono entrate in gioco paura e stanchezza”

Dopo un primo tempo molto convincente, l’Udinese ha dovuto affrontare una seconda frazione più complicata. Gutierrez ha spiegato come il gol del Cittadella abbia cambiato l’andamento della partita, facendo emergere anche la stanchezza accumulata.

“Siamo tornati in campo dopo l’intervallo con il giusto atteggiamento, ma dopo aver subito il 3-1 sono arrivati anche un po’ di timore e di affaticamento. Abbiamo attraversato momenti difficili, anche se sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di arrivare all’intervallo con tre gol di vantaggio”.

Prima vittoria stagionale, tre punti che danno fiducia

Il tecnico ha infine evidenziato il valore del successo, arrivato al termine di una gara nella quale la squadra ha dovuto stringere i denti. La vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia per il gruppo, che ora dovrà continuare a lavorare per gestire meglio le diverse fasi delle partite.

“È un successo importante, anche se abbiamo dovuto soffrire fino alla fine. Ci dà entusiasmo e ci permette di lavorare con maggiore serenità. Dobbiamo imparare a leggere meglio i diversi momenti della gara, così da evitare di trovarci nuovamente in difficoltà come è successo nel secondo tempo”.