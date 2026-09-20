La sconfitta contro il Cagliari lascia l’amaro in bocca in casa Udinese. Nel post partita, Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il risultato del Bluenergy Stadium, soffermandosi sulle difficoltà della squadra, sugli infortuni e sulla necessità di ripartire dopo la sosta. Il giocatore ha parlato anche del ritorno in Nazionale, definendolo un traguardo importante ma non un punto d’arrivo.

Zaniolo dopo il ko: “Dovevamo puntare soltanto alla vittoria”

Il numero bianconero ha riconosciuto le difficoltà della partita e la delusione per non essere riusciti a conquistare punti. Zaniolo ha inoltre sottolineato che le assenze non possono rappresentare una giustificazione per il momento complicato.

“Ci aspettavamo di vincere e siamo scesi in campo con questo obiettivo, pur sapendo che il Cagliari arrivava da un buon periodo. Alla fine, però, è il campo a dare il verdetto e gli avversari hanno meritato il successo: complimenti a loro.

Gli infortuni ci hanno sicuramente condizionato, ma non devono diventare una scusa, perché abbiamo tanti giocatori in rosa. Il nostro avvio è stato al di sotto di quello che ci aspettavamo e non serve nasconderlo. Dopo la pausa dovremo farci trovare pronti: la stagione è ancora lunga”.

Il ritorno in Nazionale: “Un privilegio e un punto di partenza”

Zaniolo ha poi dedicato alcune parole alla maglia azzurra, spiegando quanto fosse importante per lui tornare a vestire i colori della Nazionale. L’attaccante ha ribadito la volontà di considerare questa opportunità come uno stimolo per continuare a crescere.

“Già lo scorso anno avevo detto che tornare in Nazionale era uno dei miei obiettivi. Adesso, però, questo traguardo deve rappresentare l’inizio di un nuovo percorso, non la sua conclusione. Indossare nuovamente la maglia azzurra è un grande privilegio e dobbiamo lavorare per riportare la Nazionale al livello che merita”.