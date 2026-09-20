Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il direttore tecnico dell’Udinese Gokhan Inler è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare il momento della squadra. I bianconeri arrivano alla pausa per le nazionali dopo tre ko consecutivi: serviranno lavoro, recuperi e una reazione in vista della prossima sfida contro il Torino.

Inler: “Dobbiamo riflettere sugli errori”

Il direttore tecnico ha analizzato il risultato maturato al Bluenergy Stadium, riconoscendo che la squadra avrebbe potuto ottenere un esito diverso, ma che gli errori commessi hanno favorito il successo del Cagliari.

“Abbiamo subito tre sconfitte consecutive e ciascuno di noi deve interrogarsi sugli sbagli commessi, che anche oggi sono stati evidenti. Era una partita che avremmo potuto vincere, ma nel calcio gli episodi fanno la differenza: con le nostre imprecisioni abbiamo permesso al Cagliari di conquistare i tre punti.

Adesso ci attendono tre settimane di pausa. Dovremo lavorare intensamente: diversi giocatori saranno impegnati con le nazionali, mentre noi cercheremo di recuperare gli infortunati e poi inizieremo a preparare la difficile gara contro il Torino”.

“Non basta giocare bene, dobbiamo conquistare punti”

Inler ha sottolineato che l’Udinese deve trasformare il lavoro e le prestazioni in risultati concreti. La squadra è chiamata a lasciarsi alle spalle il momento negativo attraverso l’impegno quotidiano e la compattezza del gruppo.

“Il nostro compito è far comprendere alla squadra che non è sufficiente esprimere un buon gioco: bisogna anche ottenere punti. La realtà, oggi, è che abbiamo perso tre partite di seguito e siamo tutti insoddisfatti. Dobbiamo però mantenere la testa alta e continuare a lavorare con determinazione”.

L’analisi della gara e la necessità di reagire

Il direttore tecnico ha poi evidenziato le occasioni avute nella ripresa e la mancanza di lucidità nell’episodio che ha portato al gol avversario. Per Inler, la squadra deve affrontare unita il periodo difficile, senza perdere fiducia nelle proprie possibilità.

“Nella seconda parte della gara non siamo riusciti a trovare la rete, nonostante le opportunità create. I ragazzi hanno lottato, ma è mancato qualcosa per riuscire a cambiare il risultato. Ora dobbiamo superare questa fase tutti insieme, attraverso il lavoro di ogni giorno.

Sul gol subito ci è mancata la necessaria lucidità: eravamo concentrati sulla ricerca della rete e abbiamo finito per concederla agli avversari. La stagione è ancora lunga e la squadra ha qualità, ma dobbiamo trasformarle in punti, perché alla fine sono quelli che contano.

Dopo la pausa ci aspettano Torino, Lecce e Milan. Dovremo farci trovare pronti e cercare di raccogliere il massimo possibile”.

Inler elogia Zaniolo e Zanoli: “Hanno lavorato duramente”

Inler ha dedicato un passaggio anche a Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli, rientrati a disposizione dopo il lavoro per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Il dirigente ha riconosciuto il loro impegno e ha rivolto un pensiero al ritorno in Nazionale di Zaniolo.

“Zaniolo e Zanoli sono calciatori importanti per noi e si sono impegnati molto per tornare a disposizione. Voglio fare i complimenti a entrambi e a Nicolò anche per la convocazione in Nazionale. Dopo la sosta contiamo di riavere anche gli altri giocatori e di ripartire con il gruppo più completo”.

Davis, attesa per gli accertamenti

Infine, il direttore tecnico ha aggiornato sulle condizioni di Keinan Davis, uscito durante la partita dopo aver avvertito un fastidio al flessore. Al momento non ci sono certezze sull’entità del problema.

“Ho parlato con Davis: ha avvertito un piccolo fastidio, ma dobbiamo ancora capire meglio la situazione. Non conosciamo la natura precisa del problema e mi auguro che non sia nulla di serio”.