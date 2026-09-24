David Alaba è pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Il difensore austriaco, ufficializzato dall’Udinese con un contratto fino al 30 giugno 2027, ha affidato alle sue prime parole da nuovo giocatore friulano le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare questa sfida. L’ex Bayern Monaco e Real Madrid non nasconde l’ambizione e punta a mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

Alaba e la voglia di vincere ancora

Nonostante una carriera ricchissima di successi, Alaba ha chiarito di non sentirsi affatto appagato. La mentalità con cui arriva a Udine è quella di un giocatore che vuole continuare a competere e andare alla ricerca di nuovi traguardi.

“Ho vissuto tantissime esperienze e ho conquistato molto nella mia carriera, ma la mia voglia non è cambiata: voglio continuare a vincere, competere e raggiungere qualcosa di speciale. È questa la mentalità che porto con me all’Udinese”.

L'esperienza al servizio della squadra

Il difensore austriaco ha poi parlato del rapporto con l'allenatore e del ruolo che è chiamato a ricoprire all'interno dello spogliatoio. Alaba vuole mettere la propria esperienza a disposizione del gruppo, con particolare attenzione ai giocatori più giovani.

“Il mister mi ha spiegato chiaramente quale ruolo ha pensato per me e cosa vogliamo costruire insieme. Voglio mettere la mia esperienza al servizio dello spogliatoio, prendermi delle responsabilità e aiutare la squadra ogni volta che ne avrò la possibilità, soprattutto i ragazzi più giovani”.

“Non sono qui per chiudere la carriera”

Alaba ha inoltre voluto allontanare l'idea di essere arrivato in Friuli semplicemente per accompagnare gli ultimi anni della sua carriera. Le ambizioni del difensore sono ancora elevate e l'obiettivo è dimostrare di poter essere protagonista anche in Serie A.

“Non arrivo qui soltanto come giocatore esperto e non sono certamente venuto per chiudere la mia carriera. Sono ancora molto ambizioso e credo pienamente nelle mie possibilità. Voglio continuare a spingere, esprimermi ai massimi livelli in Serie A ogni settimana e conquistare qualcosa di importante”.

Alaba: “Ho ancora tanto da dimostrare”

Infine, il nuovo acquisto bianconero ha raccontato le sensazioni in vista dell'inizio della nuova avventura. L'entusiasmo è evidente e la sfida italiana rappresenta per lui anche una nuova occasione per mettersi alla prova.

“Sono davvero emozionato per questa nuova sfida. Sento di avere ancora molto da dimostrare, prima di tutto a me stesso”.