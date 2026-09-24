Il conto alla rovescia è ormai agli ultimi minuti. David Alaba ha superato le visite mediche a Villa Stuart e ieri sera ha raggiunto il Friuli, dove ha già incontrato Kosta Runjaic e Gokhan Inler. Oggi è attesa la firma sul contratto e l’ufficialità del suo trasferimento all’Udinese.

Alaba, visite superate e arrivo a Udine

Il difensore austriaco ha completato senza problemi gli accertamenti medici nella giornata di ieri a Roma. Terminati i test, Alaba si è spostato verso Udine, entrando così nella fase conclusiva dell’operazione.

Il giocatore è stato accolto in serata da Runjaic e dal responsabile dell’area tecnica Inler durante una cena a Fagagna. L’ufficialità dell’ingaggio è attesa proprio nella giornata di oggi.

La firma è l’ultimo passaggio

L’accordo tra Alaba e il club friulano era già stato raggiunto, mentre le visite mediche rappresentavano il passaggio necessario prima della firma. Ora manca quindi soltanto il completamento formale dell’operazione.

Resta da definire pubblicamente anche la durata dell’accordo. Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità di un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione.

Runjaic pensa già al suo utilizzo

Una volta completato il tesseramento, Alaba potrà iniziare il lavoro con il gruppo. Il suo impiego tattico sarà uno degli aspetti più interessanti: il difensore può agire sia da centrale sia sul centrosinistra della linea arretrata.

L’Udinese aggiunge così alla propria rosa un giocatore con una lunga esperienza ai massimi livelli, reduce dalle esperienze con Bayern Monaco e Real Madrid.

Dalla celebre sedia alla maglia bianconera

L’arrivo del 34enne era stato anticipato dall’Udinese con un indizio diventato immediatamente virale: una sedia bianca al centro del campo.

Il riferimento era alla celebre esultanza di Alaba durante la sua esperienza al Real Madrid. Il club friulano aveva così lasciato intuire il nome del nuovo acquisto prima ancora delle visite mediche.

Adesso manca soltanto la firma. Poi la “sedia” potrà ufficialmente diventare bianconera.