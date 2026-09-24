L’Udinese prosegue il proprio lavoro al Bruseschi durante la pausa per le Nazionali. Dopo un avvio di campionato con quattro punti nelle prime cinque giornate, Kosta Runjaic ha davanti a sé alcune settimane per preparare la ripartenza e recuperare diversi elementi che hanno dovuto fare i conti con problemi fisici.

Solet e Palma tornano a disposizione

Le indicazioni più positive arrivano dal reparto arretrato. Oumar Solet e Matteo Palma sono infatti tornati ad allenarsi con il gruppo e puntano a essere disponibili per la sfida contro il Torino.

Il loro rientro permette a Runjaic di ampliare le possibilità di scelta in difesa, proprio mentre l'Udinese si prepara ad affrontare la seconda parte di questo primo blocco di stagione.

Alaba, nuovo elemento per la difesa

A rendere ancora più interessante il lavoro del tecnico c'è l'arrivo di David Alaba. L'ex Real Madrid ha superato le visite mediche e si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore bianconero.

La sua esperienza potrà offrire un'opzione importante alla retroguardia, sia per la qualità individuale sia per la possibilità di utilizzarlo in più posizioni.

Sabato il test con il Pogon Stettino

La preparazione proseguirà con l'amichevole contro il Pogon Stettino. Il test servirà a mantenere il ritmo partita durante la sosta e permetterà allo staff di valutare la condizione dei giocatori disponibili.

Per alcuni elementi sarà inoltre un'opportunità per accumulare minuti e avvicinarsi alla migliore condizione in vista della ripresa ufficiale.

Torino, obiettivo ripartenza

Dopo la pausa, l'Udinese affronterà il Torino. Runjaic potrà arrivare all'appuntamento con una rosa più completa rispetto alle ultime settimane, grazie ai recuperi e ai nuovi innesti.

Il lavoro della sosta sarà quindi fondamentale per correggere gli errori delle prime giornate e presentarsi alla ripresa con maggiore solidità e nuove alternative.