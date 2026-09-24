L’Udinese continua a lavorare durante la sosta per le Nazionali e arrivano buone notizie dall’infermeria. Nell’allenamento di ieri al Bruseschi, Kosta Runjaic ha infatti ritrovato Oumar Solet e Matteo Palma, entrambi nuovamente in gruppo. I due difensori possono ora mettere nel mirino la ripresa del campionato.

Solet e Palma rientrano in gruppo

Come riportato dal Messaggero Veneto, Solet e Palma hanno svolto la seduta insieme ai compagni, compiendo un passo importante verso il ritorno a disposizione. Dopo aver saltato le ultime gare a causa dei rispettivi problemi fisici, entrambi puntano a essere pronti per la sfida contro il Torino.

Il recupero dei due centrali rappresenta una notizia positiva per Runjaic, che potrà contare su ulteriori alternative nel reparto arretrato.

Nel mirino c’è il Torino

L’obiettivo è tornare a disposizione per il posticipo di lunedì 12 ottobre contro il Torino. La pausa offre ancora diversi giorni di lavoro per permettere a Solet e Palma di ritrovare la migliore condizione e aumentare progressivamente i carichi.

La loro presenza alla ripresa potrebbe quindi dare maggiore profondità alle scelte del tecnico tedesco, soprattutto dopo un avvio di campionato nel quale l’Udinese ha dovuto fare i conti con diverse assenze.

Sabato l’amichevole con il Pogon Stettino

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione in vista dell’amichevole di sabato contro il Pogon Stettino. Un test utile per mantenere il ritmo partita durante la pausa e permettere a Runjaic di valutare la condizione dei giocatori a disposizione.

Per Solet e Palma sarà anche un periodo importante per completare il recupero e avvicinarsi gradualmente alla sfida contro il Torino.