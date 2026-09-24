La pausa per le Nazionali rappresenta un alleato importante per Keinan Davis. L’attaccante inglese è stato costretto a uscire contro il Cagliari per un problema alla gamba sinistra, ma le indicazioni successive hanno ridimensionato le preoccupazioni iniziali. L’obiettivo dell’Udinese è permettergli di recuperare senza forzare i tempi.

Davis, nessun allarme dopo il Cagliari

Il problema accusato contro i rossoblù non è stato considerato particolarmente grave. Davis ha preferito fermarsi durante la partita, evitando di correre rischi ulteriori.

La pausa arriva quindi nel momento migliore per il centravanti, che può lavorare con maggiore tranquillità e puntare a recuperare completamente prima della ripresa del campionato.

Un'assenza che peserebbe nell'attacco

L’importanza di Davis per Kosta Runjaic è evidente anche considerando le alternative presenti in rosa. L’inglese rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi dell’Udinese e offre caratteristiche difficili da sostituire.

Finora il suo contributo è stato significativo: un gol e tre assist nelle sei presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia. Numeri che testimoniano il suo peso nella manovra offensiva bianconera.

Gueye resta l'altra soluzione

In caso di indisponibilità prolungata, Runjaic avrebbe soprattutto Gueye come alternativa nel reparto offensivo. Proprio per questo il recupero di Davis assume ancora maggiore importanza.

L’Udinese spera dunque di poter contare nuovamente sull’inglese alla ripresa, evitando di dover affrontare la seconda parte di questo primo blocco di stagione con un’altra importante assenza.

Torino nel mirino

Il prossimo appuntamento sarà la trasferta contro il Torino. Le settimane di pausa permettono a Davis di recuperare e allo staff medico di monitorare attentamente le sue condizioni.

L’obiettivo è chiaro: tornare a disposizione al cento per cento e aiutare l’Udinese a ripartire dopo le tre sconfitte consecutive.