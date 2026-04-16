Marcio Amoroso ha parlato in maniera chiara ed ha parlato della squadra che più di tutte sta facendo la differenza sul campo da gioco. L'Udinese ha grande voglia di continuare in questo modo e mettere a referto un finale di stagione di primo livello come mostrato nelle ultime due partite. Non dimentichiamo il pareggio contro il Como oltre la grandissima vittoria contro i rossoneri di Milano che testimonia i grandi passi in avanti. Nel frattempo l'ex bomber bianconero ha fatto il punto sul futuro di un calciatore pronto al grande salto, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo.

Le parole dell'ex centravanti di Udinese e Dortmund

Nicolò Zaniolo

"C'è stato un Zaniolo che sembrava potesse essere il futuro della Roma, ma più di qualche problema lo ha irrimediabilmente rallentato. Ora, però, sembra essere rinato con la casacca dell'Udinese. Può diventare un calciatore capace di far innamorare tutti i fans friulani come non succedeva da tempo per un numero dieci italiano". Adesso non possiamo fare altro che spostare l'attenzione sul mercato poiché nelle ultime ore sono arrivate delle interessanti novità. In questo caso non si parla di calciatore, ma di direttore. Il contratto di Inler è in scadenza, ecco le ultime sul suo futuro <<<