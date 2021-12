News Udinese – Arriva la stangata per il brasiliano: “Squalificato”

Il giocatore bianconero anche ieri, come sempre, ha dato tutto quello che ha. Alla fine è stato però squalificato. Ecco per quanto tempo

La partita di ieri è stata a dir poco spettacolare . Le due squadre hanno battagliato per tutto l'incontro a viso aperto. Ad oggi la squadra ha ancora tantissimo su cui lavorare e su cui dover migliorare, ma per il momento ci si gode questa pazza Udinese . La partita di ieri è stata sicuramente tra le più belle delle ultime stagioni, quasi in controtendenza rispetto alla nomea che si era creato il team guidato dal tecnico Luca Gotti. Alla fine di questo spettacolo, un giocatore non è riuscito a controllarsi e perse le staffe ha combinato un errore grossolano. Scopri di chi stiamo parlando e la squalifica che il giudice sportivo gli attribuirà. Un errore che può costare molto caro.

Il brasiliano, fortunatamente, dovrà stare fermo per un solo turno. Una vera e propria manna dal cielo dopo il gesto tutt'altro che sportivo. Solo che oltre la giornata è stata aggiunta anche un'ammenda. Il totale è di cinque mila euro, una cifra non proprio esigua, ma che il giocatore sarà costretto a pagare. All'argentino Nahuel Molina, invece, nessuna multa, solo una giornata di squalifica in vista del prossimo incontro. Non perdere le pagelle dell'incontro tra i bianconeri e i biancocelesti. Voti tutt'altro che scontati. In diversi hanno sorpreso <<<