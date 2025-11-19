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Atta, re del dribbling e potenziale plusvalenza per l’Udinese che lo ha acquisito dal Metz per 8 milioni, potrebbe essere rivenduto a 40 quest'estate. Durante un'intervista con la Gazzetta dello Sport, dichiara di concentrarsi esclusivamente sul suo impegno per “diventare sempre più forte ogni giorno. Il mio sogno era quello di fare il calciatore professionista, e ora sto realizzando questo obiettivo”.

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