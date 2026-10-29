L'Udinese guarda alla sfida contro la Roma con un interrogativo sulle condizioni di Nicolò Bertola. Il difensore bianconero ha dovuto lasciare il campo durante il secondo tempo della partita contro il Parma a causa di un problema muscolare. Nella giornata di oggi sono attese valutazioni per capire l'entità del fastidio e le possibilità di recupero in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 31 ottobre alle 18 al Bluenergy Stadium.

Bertola, problema muscolare contro il Parma: le parole di Runjaic

La partita del Tardini aveva rappresentato un'occasione importante per Bertola, tornato titolare dopo aver trovato poco spazio nelle precedenti uscite stagionali. Il difensore ha disputato una buona prestazione, ma al 63' ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Mergim Vojvoda.

Nel post partita, Kosta Runjaic ha parlato delle condizioni del giocatore, lasciando aperta la possibilità di rivederlo a disposizione già contro la Roma: “Bertola? Ha giocato una buona partita, spero possa essere disponibile per sabato. Spero di recuperare anche altri giocatori”.

Al momento, dunque, non ci sono certezze sui tempi di recupero. Le prossime valutazioni saranno importanti per comprendere se si tratta di un semplice fastidio oppure di un problema che richiederà uno stop più lungo. Per l'Udinese, alle prese con diverse assenze, recuperare elementi della rosa sarebbe fondamentale in vista di una partita impegnativa.