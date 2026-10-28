Il pareggio contro il Parma permette all'Udinese di interrompere la serie di sei sconfitte consecutive e ritrovare un risultato positivo. Al Tardini i bianconeri hanno conquistato uno 0-0 prezioso, anche grazie a Maduka Okoye, decisivo nel parare il rigore calciato da Bernabé. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Nicolò Zaniolo ha elogiato il portiere, analizzato le difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di stagione e parlato del proprio percorso per ritrovare la migliore condizione. Adesso l'attenzione è già rivolta alla prossima sfida contro la Roma.

Le parole di Zaniolo

”Non è la prima volta che Maduka ci salva. Gli voglio bene, è una brava persona e un portiere fantastico. Oggi grazie a lui abbiamo interrotto la serie di sconfitte e preso un punto fuori casa che muove la classifica. Ora dobbiamo pensare alla Roma. In questo inizio di stagione siamo partiti male, un po' per gli infortuni, un po' per qualche leggerezza di troppo, ma la strada è lunga e con la squadra al completo possiamo fare una grande stagione”.

Infine, Zaniolo ha parlato del rapporto con Roberto Mancini, commissario tecnico che ha avuto un ruolo importante nel suo percorso, e della necessità di ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica.

“Con il CT Mancini sono sempre in contatto, lui mi ha lanciato e a lui devo tutto. Sono contento di essere tornato in campo, ora devo trovare la forma migliore”.