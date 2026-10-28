Lo 0-0 contro il Parma ha permesso all'Udinese di interrompere la serie di sei sconfitte consecutive e ritrovare un po' di serenità. Tra le note positive della serata c'è anche la prova di Matteo Palma, impiegato da Kosta Runjaic in una partita nella quale era fondamentale prestare attenzione ai movimenti degli avversari. In conferenza stampa, il difensore bianconero ha spiegato le indicazioni ricevute dall'allenatore e il compito svolto per limitare la manovra della formazione emiliana.

Palma in conferenza: “Ho marcato anche Bernabé”

Al difensore è stato chiesto quali indicazioni avesse ricevuto da Runjaic e se avesse avuto difficoltà nel contenere gli attaccanti del Parma. Palma ha chiarito di essersi occupato anche dei movimenti di Bernabé, centrocampista abituato ad abbassarsi durante la fase di possesso.

“Oggi ho marcato anche Bernabé, sapevamo che si abbassa molto nella fase di possesso. Gli attaccanti erano più dall'altro lato. Ero più al centro del campo”.

Le parole del giocatore permettono di comprendere meglio i compiti assegnati dallo staff tecnico in fase difensiva. La posizione di Palma lo ha portato a prestare attenzione anche agli inserimenti e agli arretramenti del centrocampista spagnolo, cercando di ridurre gli spazi a disposizione del Parma nella costruzione del gioco.