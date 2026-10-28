Maduka Okoye è stato uno dei protagonisti di Parma-Udinese. Il portiere bianconero ha neutralizzato il rigore di Bernabé, contribuendo in modo decisivo allo 0-0 finale e al ritorno ai punti della squadra dopo sei sconfitte consecutive. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, ha raccontato il suo intervento e commentato il momento dell'Udinese.

Okoye a DAZN: “La parata sul rigore è stata puro istinto”

“Vogliamo sempre vincere e abbiamo bisogno di punti. Oggi ne abbiamo preso uno e va bene, ora subito testa alla prossima. La parata sul rigore è stata puro istinto. In queste partite siamo stati sfortunati, poi ci sono mancati giocatori come Zaniolo, di cui oggi abbiamo visto l'importanza”.