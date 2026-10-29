Il pareggio per 0-0 contro il Parma ha interrotto la serie di sei sconfitte consecutive dell'Udinese, ma non ha cancellato i dubbi sul momento della squadra. La formazione friulana è tornata a muovere la classifica grazie anche alla parata di Maduka Okoye sul rigore di Bernabé, senza però riuscire a conquistare una vittoria che manca da diverse giornate. Adesso l'attenzione si sposta sulla Roma, avversaria di sabato 31 ottobre al Bluenergy Stadium, in una partita che può avere un peso importante per il futuro di Kosta Runjaic.

Runjaic, la fiducia della società passa dai risultati

La posizione dell'allenatore resta uno dei temi centrali in casa Udinese. Nei giorni precedenti alla trasferta di Parma, la società aveva confermato la fiducia nel tecnico, pur nella consapevolezza che servissero risposte immediate per uscire dalla crisi. Le prossime partite assumono quindi un'importanza particolare per valutare i progressi della squadra.

Il pareggio ha evitato una nuova sconfitta e restituito un minimo di serenità all'ambiente, ma la classifica continua a richiedere punti. La squadra deve ritrovare continuità e dimostrare che la prestazione del Tardini non sia soltanto un episodio isolato. Per Runjaic sarà fondamentale riuscire a trasmettere sicurezza ai giocatori e trovare soluzioni capaci di rendere l'Udinese più concreta nelle due fasi di gioco.

Sabato arriva la Roma: serve una prova di carattere

La sfida contro la Roma rappresenta il prossimo banco di prova per i bianconeri. Davanti al proprio pubblico, l'Udinese dovrà provare a trasformare i segnali positivi emersi contro il Parma in una prestazione completa, cercando di sfruttare le qualità offensive di Zaniolo e Davis e mantenere la solidità difensiva ritrovata al Tardini.

Non sarà sufficiente limitare gli errori: serviranno anche maggiore precisione sotto porta e capacità di gestire i momenti della partita. Dopo aver interrotto la striscia negativa, l'obiettivo è tornare alla vittoria e dare una svolta concreta alla stagione.

Per Runjaic, la gara contro la Roma rappresenta dunque un'occasione importante per consolidare la fiducia della società e dimostrare che il gruppo può uscire dalle difficoltà.