News Udinese | Da bruco a farfalla: ora Lazar Samardzic deve sbocciare

Il talento del centrocampista serbo non è mai stato messo in discussione. Lo stesso allenatore della sua nazionale, Dragar Stojkovic, lo aveva esaltato per convincerlo a vestire la maglia della selezione balcanica al posto di quella tedesca. La scorsa stagione Samardzic ha mostrato il suo talento a sprazzi. Spesso Sottil lo ha fatto partire dalla panchina, preferendogli soluzioni che dessero più equilibrio alla mediana. Bocconi amari che però non hanno scosso il classe '02 che anzi si è piano piano preso la scena grazie ai suoi lampi di genio.

Poi l'estate e la promessa fatta al padre di abbandonare Udine per giocare la Champions League. La possibilità è arrivata, dalla sponda nerazzurra di Milano, ma la telenovela, come si sa, è terminata con una fumata nera. Quindi il rientro di fretta in rosa e lo spezzone di quindici minuti contro la Juventus alla prima di campionato. Un lasso di tempo che è bastato a far capire l'importanza di Lazar nell'economia della squadra friulana. Una rosa nel deserto. Più o meno è stata questa la sensazione dalle tribune, con la consapevolezza di avere davanti agli occhi un giocatore diverso dagli altri, pronto a prendere l'eredità lasciata da Pereyra (che presto potrebbe riabbracciare).

Il momento è arrivato, quella della definitiva consacrazione nel calcio che conta. Tocca a Samardzic prendersi l'Udinese per riportarla lontana dalle zone calde della classifica. Impresa non facile, ma sicuramente alla portata di un giocatore che ha tutto per diventare grande. Sottil gli ha dato le chiavi del centrocampo, ora sta a lui aprire le difese avversarie a suon di gol e assist.

