L'Udinese si avvicina a grandi passi verso l'inizio del Mondiale in cui sarà protagonista con un calciatore nello specifico, stiamo parlando di Jesper Karlstrom. Il capitano della società bianconera è un assoluto protagonista anche con la Nazionale guidata da Graham Potter. Sin dalle amichevoli ha avuto grandissimo spazio e tanti minuti sul campo da gioco oltre che un ruolo fondamentale anche ai play-off che hanno portato la Nazionale a conquistare il Mondiale. Logicamente non possiamo fare altro che andare a vedere gli impegni in programma e di conseguenza quando inizierà a pieno regime il Mondiale del calciatore con più presenze nel corso delle ultime due stagioni con i bianconeri.

Il programma di Jesper Karlstrom

Reda Belahjane a contrasto con Jesper Karlstrom

Il centrocampista e più precisamente mediano della squadra bianconera è pronto per mettersi in mostra a partire da questa notte, più precisamente alle ore 04:00 italiane nella sfida tutt'altro che semplice contro la Tunisia. L'inizio di questa competizione ha dimostrato come nessuna sfida è scontata ed anche il Marocco può mettere in seria difficoltà una nazionale come il Brasile. La Svezia (anche secondo i bookmakers) parte favorita, ma si tratta di una partita che resta tutt'altro che scontata. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quelli che saranno i successivi due impegni.

I prossimi tre impegni del bianconero

Dopo la sfida contro la Tunisia sarà il turno di un'altra partita decisamente importante, nonché la più difficile di quello che è definibile come un vero e proprio girone di ferro:. Un girone del Mondiale che si conclude con il match. Tre continenti con quattro squadre e grandi rappresentanti per una sfida tutt'altro che scontata, ma con una Svezia che arriva da underdog ed ha grande