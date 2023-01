Udinese / Carnevale: “Se parte Oshimen, il Napoli deve puntare Beto”

Le opinioni di Andrea Carnevale hanno sempre una certa rilevanza a Napoli. Il dirigente bianconero viene spesso interpellato quando nomi di calciatori dell'Udinese vengono accostati ai partenopei. E' successo anche ieri, a "Legends-ci vediamo a Napoli", in onda su Canale 8. Carnevale ha suggerito: “ Io consiglio Beto. Se dovesse andar via Oshimen, e sono certo che andrà via, come chiunque arrivi a fare 30 goal a fine campionato, la mia scelta sarebbe Beto ".

I numeri di Beto

L'attaccante portoghese si è reso finora protagonista di una stagione fatta di alti e bassi. I 7 gol in campionato sono un buon bottino, ma spesso sono alternati da periodi di magra a periodi in cui Beto ha il piede caldo. Questa incostanza fa avere dei dubbi sul possibile rendimento del lusitano in una big, dove non c'è il tempo per essere aspettati. Le qualità sono indubbie, ma se Beto vuole fare il salto di categoria, deve migliorare in parecchi aspetti del gioco, in primis l'intesa con i compagni.