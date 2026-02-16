L'Udinese non ha tempo da perdere e sembra essersi messo a lavoro in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra arriva da due sconfitte consecutive e contro il Bologna, lunedì prossimo, servirà una prova di primissimo livello per fare la differenza sul campo da gioco. Allo stesso tempo bisogna trovare una soluzione offensiva.
News Udinese – A.A.A. Cercasi disperatamente bomber: tutti i dettagli
La squadra bianconera ha un pre e un post Keinan Davis. Tutti i dettagli sul rendimento del team senza il suo punto di riferimento offensivo
Sembra esserci una squadra pre ed una squadra post Keinan Davis. 0 punti in due sfide di campionato oltre che un peso offensivo difficile da gestire. Nicolò Zaniolo gestisce meglio la sua zona con l'apporto di un nove e non può esserlo lui, mentre Bayo e Buksa non stanno dando le giuste garanzie. Adesso tocca a Runjaic provare a trovare una soluzione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese punta un esterno, colpo importante <<<
