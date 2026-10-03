La Georgia non riesce a conquistare punti nella trasferta contro l’Ungheria e incassa una sconfitta di misura nella terza gara di Nations League 2. La Nazionale di Giorgi Chakvetadze resta così ferma a un solo punto e occupa l’ultima posizione del Gruppo 2.

Chakvetadze dal primo minuto

Il centrocampista dell’Udinese è stato schierato titolare dal commissario tecnico georgiano, con il compito di agire alle spalle delle due punte. Chakvetadze è rimasto in campo per gran parte della sfida, cercando di contribuire alla manovra offensiva della propria Nazionale.

La Georgia è passata in svantaggio al 31’ e, nonostante i tentativi nella ripresa, non è riuscita a trovare la rete per riequilibrare l'incontro. L’Ungheria ha quindi difeso il vantaggio fino al triplice fischio.

Lunedì la sfida all’Irlanda del Nord

La situazione nel girone resta complicata per la Georgia, ultima con appena un punto conquistato nelle prime tre gare. Il prossimo appuntamento sarà già lunedì, quando Chakvetadze e compagni affronteranno nuovamente l’Irlanda del Nord, attualmente al comando del Gruppo 2.

Una gara importante per la Georgia, chiamata a reagire dopo la sconfitta rimediata in Ungheria.