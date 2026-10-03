Il 2026 di Jurgen Ekkelenkamp continua a regalare numeri importanti. Il centrocampista olandese è infatti il giocatore dell’Udinese con il maggiore impatto sui gol nell’anno solare, confermandosi una delle pedine più produttive della formazione bianconera. Il Messaggero Veneto ha analizzato le sue statistiche, evidenziando il rendimento del numero 32.

Ekkelenkamp, 10 partecipazioni al gol

Nel 2026 Ekkelenkamp ha collezionato 22 presenze, mettendo a referto 6 reti e 4 assist. Sono dunque 10 le partecipazioni complessive a un gol, un dato che lo colloca alle spalle soltanto di Martin Baturina del Como, a quota 11.

Il centrocampista dell’Udinese condivide inoltre questa posizione con Adrien Rabiot e Lucas Da Cunha, confermandosi tra i giocatori più incisivi del campionato sotto questo particolare punto di vista.

Due gol già in questo campionato

Ekkelenkamp ha iniziato la stagione 2026/27 lasciando subito il segno. Sono infatti due le reti realizzate nelle prime gare: prima quella contro il Monza, arrivata con una conclusione dalla distanza, poi il gol segnato contro l’Inter a San Siro, da posizione ravvicinata.

Due reti differenti per modalità di realizzazione, che secondo l'analisi del Messaggero Veneto evidenziano la libertà con cui l'olandese riesce a muoversi e leggere le situazioni di gioco.

È anche il bianconero che recupera più palloni

Il rendimento di Ekkelenkamp non si limita però alla produzione offensiva. Il centrocampista è infatti anche il giocatore di movimento dell'Udinese con più palloni recuperati, 24 secondo i dati analizzati dal quotidiano.

Un aspetto che conferma la sua capacità di incidere in entrambe le fasi e di partecipare alla manovra anche senza la palla.

Il valore di mercato sotto osservazione

I numeri hanno inevitabilmente riacceso anche il tema del valore di mercato del giocatore. Il Messaggero Veneto evidenzia una differenza rispetto alle valutazioni attribuite ad altri calciatori con numeri comparabili.

Ekkelenkamp viene infatti indicato con una valutazione di circa 13 milioni di euro, mentre Baturina sarebbe valutato 55 milioni e Da Cunha 30 milioni secondo Transfermarkt. Una differenza che potrebbe diventare oggetto di attenzione nelle prossime sessioni di mercato, soprattutto se l'olandese dovesse continuare a mantenere questo rendimento.

Il centrocampista, del resto, ha ancora un contratto con l'Udinese fino a giugno 2029 e rappresenta una delle pedine più interessanti del progetto bianconero.