La Svezia di Jesper Karlstrom chiude con un pareggio per 1-1 la sfida contro la Bosnia Erzegovina. Una gara equilibrata, con gli svedesi capaci di portarsi avanti al 61’ e la formazione di casa brava a trovare il gol del definitivo pareggio all’80’.

Karlstrom in campo per tutta la gara

Il centrocampista dell’Udinese, schierato titolare nel 4-4-2, ha disputato l’intera partita, confermandosi uno degli elementi scelti dall’allenatore nella sfida valida per il percorso della Nazionale svedese.

La Svezia era riuscita a sbloccare il risultato al 61’, ma la Bosnia Erzegovina ha trovato la rete del pareggio venti minuti più tardi, fissando il punteggio sull’1-1.

Svezia ancora al primo posto

Il punto conquistato permette alla Svezia di mantenere la vetta della classifica, con due punti di vantaggio sulla Bosnia Erzegovina. La lotta resta dunque aperta in vista dei prossimi appuntamenti.

Karlstrom e compagni torneranno in campo lunedì in Romania, quando la Svezia sarà chiamata a difendere il primo posto e a cercare altri punti importanti.