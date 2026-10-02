È già fissato il prossimo appuntamento con David Alaba. Il nuovo difensore dell’Udinese sarà infatti presentato ufficialmente alla stampa martedì 6 ottobre, a pochi giorni dalla ripresa del campionato contro il Torino. La società bianconera ha comunicato la data attraverso i propri canali ufficiali.

Alaba, il momento della presentazione

Dopo l’ufficializzazione del suo arrivo in Friuli, Alaba avrà quindi l’occasione di parlare per la prima volta davanti ai giornalisti in qualità di nuovo giocatore dell’Udinese.

Sarà un appuntamento particolarmente atteso, considerando il curriculum del difensore austriaco e l’esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo. Il giocatore ha firmato con il club bianconero un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

L’attesa per il debutto

La presentazione arriverà durante la sosta per le Nazionali, periodo nel quale l’Udinese sta preparando la ripresa del campionato e sta lavorando sul recupero dei giocatori indisponibili.

Alaba rappresenta una nuova alternativa per Kosta Runjaic nel reparto arretrato, ma il suo eventuale debutto dovrà essere valutato in base alla condizione fisica e al percorso di inserimento nella squadra.

Il Torino nel mirino

Il prossimo impegno ufficiale dell’Udinese sarà Torino-Udinese, in programma lunedì 12 ottobre alle 20.45. Dopo la trasferta piemontese, i bianconeri affronteranno poi Lecce, Milan, Parma e Roma nel fitto calendario di ottobre.

Nel frattempo, Runjaic dovrà fare i conti anche con l’emergenza offensiva: Nicolò Zaniolo resterà fuori per 3/4 settimane a causa della lesione al bicipite femorale, mentre Idrissa Gueye sarà valutato di settimana in settimana dopo la distorsione alla caviglia.

La presentazione di martedì sarà quindi un altro appuntamento importante nel percorso di inserimento di Alaba, in attesa di capire quando potrà scendere in campo per la prima volta con la maglia bianconera.