L’Udinese ha scelto la strada della continuità. Nonostante gli infortuni di Nicolò Zaniolo e Idrissa Gueye, la società non dovrebbe intervenire sul mercato degli svincolati per aggiungere un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato oggi dal Messaggero Veneto, la dirigenza ritiene infatti più utile attendere il recupero dei giocatori già presenti in rosa.

Gueye, tempi ancora da definire

Il caso più delicato rimane quello di Idrissa Gueye, fermato da una distorsione alla caviglia riportata durante l’amichevole contro il Pogon Szczecin. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà valutato settimana dopo settimana.

Gli esami hanno evidenziato un interessamento dei legamenti e, secondo il Messaggero Veneto, per il recupero sarebbero possibili due scenari: un trattamento conservativo, con l'obiettivo di riportare il giocatore in campo nel giro di circa un mese, oppure un eventuale intervento chirurgico qualora il recupero non procedesse secondo le aspettative.

Davis punta il Torino

In attesa di capire quando Gueye potrà tornare a disposizione, l’Udinese guarda soprattutto a Keinan Davis. L’attaccante inglese sta lavorando per recuperare dal fastidio muscolare accusato contro il Cagliari e l’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta di Torino.

Il rientro di Davis sarebbe particolarmente importante per Runjaic, considerando che Zaniolo resterà fuori per 3/4 settimane a causa della lesione al bicipite femorale della coscia destra comunicata ufficialmente dal club.

Bayo unica alternativa

Con Zaniolo e Gueye indisponibili, l’Udinese si trova attualmente con Vakoun Bayo come principale alternativa offensiva a Davis. È proprio questa situazione ad aver alimentato le valutazioni sulla possibilità di intervenire tra i giocatori senza contratto.

Secondo quanto riferito dal quotidiano friulano, però, la società non avrebbe intenzione di procedere in questa direzione. Il motivo è legato soprattutto ai tempi necessari per mettere un nuovo giocatore nelle condizioni di poter essere realmente utile alla squadra.

Torino, Lecce e Milan nel mirino

L’emergenza offensiva arriva proprio alla vigilia di un periodo particolarmente intenso. Dopo la sosta, l’Udinese affronterà Torino il 12 ottobre, quindi Lecce il 18 e Milan il 25, prima della trasferta di Parma e della sfida interna contro la Roma. Il calendario ufficiale prevede cinque partite in ottobre.

Per Runjaic sarà quindi fondamentale recuperare Davis e gestire nel migliore dei modi le assenze, aspettando il rientro di Gueye e Zaniolo senza ricorrere, almeno per il momento, a nuovi innesti dal mercato degli svincolati.