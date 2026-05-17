La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia sul campo del BluEnergy Stadium, non perdiamo un secondo ed andiamo subito con il top e flop dell'incontro. Ecco chi sale e chi scende.

IL TOP

IL FLOP

che più di tutti si mette in mostra nel corso di questo incontro di campionato è senza ombra di dubbio. Il centravanti della Cremonese sembra essere in una situazione di one man show. Tiene in piedi la barca e continua a sperare di poter conquistare un'importante salvezza.(soprattutto nel corso del secondo tempo) è il dato peggiore. Una squadra che non è mai riuscita a mettere in seria difficoltà i suoi avversari, nonostante un team tutt'altro che imbattibile. Un grande passo indietro.