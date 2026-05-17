La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista del match con la Cremonese. Nel prepartita ha fatto il punto della situazione mister Kosta Runjaic, passiamo rapidamente alle sue dichiarazioni.

Le parole di mister Kosta Runjaic

"L'arrivo del pullman con l'accoglienza dei tifosi è stato un momento fantastico. I nostri fan sono i migliori, li ringrazio. Conosciamo bene la situazione della Cremonese, non sarà una partita facile. Vogliamo ringraziare i nostri tifosi mettendo a referto una buonissima prestazione".