La Cremonese e l'Udinese si sono date battaglia sul campo da gioco del BluEnergy Stadium. Una sfida decisamente importante, non perdiamo un secondo ed andiamo subito con la moviola della sfida e l'analisi di tutte le situazioni che hanno lasciato qualche dubbio.

IL PRIMO TEMPO

IL SECONDO TEMPO

36' -all'ingresso dell'area di rigore dopo assist di Keinan Davis. Inizialmente il direttore di gara fischia il fallo, ma dopo un'attenta revisione al VAR torna sui suoi passi per via di un fuorigioco iniziale. Grande scelta e ottimo intervento da parte degli assistenti.67' -assegnato ad Hassane Kamara per fallo da ultimo uomo su Jamie Vardy, dopo analisi del VAR il direttore torna correttamente sui suoi passi visto che mancavano almeno due delle quattro pretese per assegnare il rosso.