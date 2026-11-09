Il nuovo allenatore dell'Udinese può contare anche sulla stima di chi ha già lavorato al suo fianco. È il caso di Domen Crnigoj, centrocampista sloveno che ha condiviso con Paolo Zanetti l'esperienza al Venezia e che conserva un ricordo particolarmente positivo di quel periodo.

Intervistato dal Messaggero Veneto, l'ex giocatore della formazione lagunare ha parlato del rapporto con il tecnico, soffermandosi sulle sensazioni vissute durante la loro collaborazione. Una testimonianza interessante proprio mentre Zanetti è impegnato nella difficile missione di rilanciare la squadra friulana.

Il giudizio di Crnigoj: “Con Zanetti mi sono trovato benissimo”

Il centrocampista sloveno ha espresso parole significative ricordando il periodo trascorso sotto la guida dell'allenatore: “Con lui ho vissuto i miei anni migliori dal punto di vista calcistico, mi sono trovato benissimo”.

Un attestato di stima che racconta il rapporto professionale costruito al Venezia e il contributo di Zanetti nel percorso del giocatore. Crnigoj ha vissuto una delle fasi più positive della propria carriera con il tecnico, confermando la considerazione nei suoi confronti.