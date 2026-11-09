La classifica impone all'Udinese un cambio di passo. Il rendimento delle ultime settimane ha portato la formazione friulana in una posizione estremamente delicata e il cambio in panchina non ha ancora prodotto gli effetti sperati. Paolo Zanetti si trova davanti a una sfida complessa: ricostruire gli equilibri di una squadra che ha perso certezze e che deve ritrovare rapidamente competitività.

Allenamenti intensivi e recuperi: il programma in vista del Bologna

Il calendario offre a Zanetti una finestra per lavorare, ma non nelle condizioni ideali. Le convocazioni internazionali hanno infatti sottratto tredici elementi alla rosa, riducendo sensibilmente le possibilità di svolgere esercitazioni con l'intero organico. Lo staff ha comunque predisposto un programma impegnativo: fino a venerdì sono in agenda anche due allenamenti al giorno, mentre nel weekend non è prevista alcuna partita amichevole.

La scelta è quella di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione, sfruttando le giornate disponibili per intervenire sulle lacune emerse in questo avvio di stagione. Il problema sarà ritrovare la piena disponibilità della squadra soltanto a ridosso del prossimo appuntamento ufficiale: i nazionali rientreranno infatti nei due giorni precedenti alla trasferta di Bologna.

Il 22 novembre al Dall'Ara sarà già un test significativo per comprendere i primi progressi del lavoro di Zanetti. L'Udinese non può permettersi di perdere altro terreno: serviranno una squadra più compatta, maggiore intensità e soprattutto una risposta concreta sul campo.