La vittoria è diventata un ricordo lontano per l'Udinese. Il pareggio contro il Parma e le successive sconfitte hanno allungato una striscia negativa che ha progressivamente allontanato i bianconeri dalle aspettative di inizio stagione. L'ultimo successo risale ormai a diverse settimane fa e il rendimento della squadra ha finito per compromettere anche la posizione in classifica.

Il cambio in panchina non ha ancora prodotto la scossa sperata. Paolo Zanetti ha iniziato la propria avventura con il ko di Venezia, trovandosi immediatamente davanti a un compito complicato. Adesso servirà lavorare per interrompere una serie di risultati che sta pesando sempre di più sul morale del gruppo.

Dal successo mancato alla crisi: otto giornate senza tre punti

Il dato più preoccupante riguarda la continuità negativa. Nelle ultime otto partite l'Udinese ha raccolto soltanto un punto, quello ottenuto sul campo del Parma. Un bottino troppo esiguo per una squadra che aveva iniziato il campionato con ambizioni decisamente differenti.

Le sconfitte hanno evidenziato problemi in diverse zone del campo: dalla fragilità difensiva alla difficoltà nel mantenere il ritmo delle partite, fino alla poca incisività nei momenti decisivi. Anche il cambio di guida tecnica dovrà quindi essere accompagnato da una trasformazione collettiva.

Il Bologna per invertire la rotta

Il prossimo appuntamento sarà domenica 22 novembre al Dall'Ara contro il Bologna. Una trasferta impegnativa, ma anche un'opportunità per provare a cambiare direzione dopo la pausa per le Nazionali.

Zanetti avrà bisogno di una squadra più aggressiva, capace di reggere l'intensità degli avversari e di sfruttare le occasioni create. La priorità non è soltanto migliorare il gioco, ma ritrovare quella concretezza che permette di trasformare le prestazioni in punti.