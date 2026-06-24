Le notizie sopraggiungono copiose in questi ultimi giorni di Giugno ed è ufficiale l'innesto di un nuovo elemento fondamentale all'interno della rosa bianconera. Non un calciatore, ma un momento che permette a tutti i tifosi di organizzare con largo anticipo i prossimi passaggi e soprattutto le primissime trasferte della stagione che verrà. Salvo clamorosi colpi di scena è arrivato il momento di scoprire quali saranno i primi cinque incontri dell'Udinese e soprattutto le date di quest'ultimi. Non perdiamo un secondo ed ecco tutte le date che andranno a scrivere le prime cinque giornate di questo campionato.

Le prime cinque giornate di campionato

Mister Kosta Runjaic

Il tecnico dei bianconeri non vede l'ora di iniziare e mettersi all'opera e di conseguenza può essere solo una questione di tempo prima che si scenda sul campo. Adesso non tocca che andare con gli orari ufficiali, con l'Udinese che sorprende tutti ed aprirà questo campionato anche se non giocherà formalmente contro i Campioni d'Italia. Una scelta tutt'altro che convenzionale quella della Lega che preferisce aprire con due partite e di conseguenza Sabato 22 Agosto, alle ore 18:30 sarà il turno sia di Inter-Monza che di Udinese-Como. Passiamo alle altre sfide di questo torneo.

Le altre quattro giornate

La prima trasferta sarà proprio in Lombardia e contro una squadra che è neopromossa, ma che ha lasciato ottimi ricordi nelle precedenti sfide al U Power Stadium. Se non si fosse capito,e di un match in programma il prossimo. Il primo Monday Night arriverà alle ore 20:45 del 7 Settembre per il match contro la Lazio. Quarto giornata che vede il secondo impegno di lunedì sera e stiamo parlando della sfida in quel di Milano con i neroazzurri di Marotta: Inter-Udinese. Ultimo impegno, Sabato 19/09 alle ore 15:00 (prima della lunga pausa nazionali) ed è tempo di Udinese-Cagliari.