Il pesante 2-5 contro la Roma ha lasciato interrogativi importanti in casa Udinese. La squadra friulana continua a mostrare difficoltà evidenti nella fase difensiva e la sconfitta del Bluenergy Stadium ha confermato un problema che si trascina ormai da diverse settimane. Non è soltanto una questione di risultati: a preoccupare è soprattutto il modo in cui arrivano i gol subiti.

Troppi gol incassati: la difesa è il problema principale

Contro la formazione di Gasperini, l'Udinese ha concesso troppo agli avversari, soprattutto nella prima frazione. Quattro reti incassate in poco più di mezz'ora, con errori individuali e difficoltà collettive nella gestione dei duelli. Anche Runjaic, nel dopogara, ha riconosciuto le responsabilità della squadra, parlando di una prestazione difensiva insufficiente.

Il problema non riguarda soltanto l'ultima partita. I bianconeri hanno bisogno di ritrovare equilibrio, compattezza e maggiore attenzione nelle situazioni di pressione avversaria. Lo stesso Karlstrom ha ammesso nel post-partita che la squadra sta concedendo gol troppo facilmente.

Adesso l'attenzione si sposta sulla trasferta contro il Venezia, in programma venerdì alle 20:45. Uno scontro diretto che assume un'importanza particolare per una squadra chiamata a interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia.