Dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma, Nicolò Zaniolo ha scelto Instagram per mandare un messaggio ai tifosi e all'ambiente bianconero. L'attaccante dell'Udinese invita tutti a restare uniti in un momento complicato, con la volontà di reagire immediatamente e concentrarsi sul prossimo impegno.

Il messaggio di Zaniolo dopo Udinese-Roma

Attraverso una storia pubblicata sui social, il numero 10 bianconero ha voluto ribadire la necessità di fare gruppo, indicando chiaramente l'obiettivo da raggiungere:

“In momenti così c'è poco da dire! Tutti uniti noi e voi per un unico obiettivo, riportare l'Udinese nei posti che merita! Noi già da adesso stiamo pensando alla prossima partita!”.

Parole che arrivano in una fase delicata per la squadra friulana, reduce da sette sconfitte nelle ultime otto gare.