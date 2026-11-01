Dopo la pesante sconfitta contro la Roma, Zaniolo affida a Instagram un messaggio per compagni e tifosi: l'obiettivo è rialzare l'Udinese.

Stefania Palminteri
- Udine
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ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”

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Dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma, Nicolò Zaniolo ha scelto Instagram per mandare un messaggio ai tifosi e all'ambiente bianconero. L'attaccante dell'Udinese invita tutti a restare uniti in un momento complicato, con la volontà di reagire immediatamente e concentrarsi sul prossimo impegno.

Il messaggio di Zaniolo dopo Udinese-Roma

Attraverso una storia pubblicata sui social, il numero 10 bianconero ha voluto ribadire la necessità di fare gruppo, indicando chiaramente l'obiettivo da raggiungere:

In momenti così c'è poco da dire! Tutti uniti noi e voi per un unico obiettivo, riportare l'Udinese nei posti che merita! Noi già da adesso stiamo pensando alla prossima partita!”.

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Parole che arrivano in una fase delicata per la squadra friulana, reduce da sette sconfitte nelle ultime otto gare.

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