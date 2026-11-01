La sconfitta contro la Roma potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione dell'Udinese. Il pesante 2-5 incassato al Bluenergy Stadium ha aggravato una situazione già complicata: sette sconfitte nelle ultime otto partite e un penultimo posto in classifica che alimentano le preoccupazioni della società. Adesso il futuro di Kosta Runjaic è in discussione e la giornata odierna potrebbe essere decisiva.

Panchina in bilico: D'Aversa e Zanetti tra i possibili sostituti

La dirigenza bianconera si è presa alcune ore per riflettere prima di prendere una decisione definitiva. La prestazione contro la Roma, soprattutto per quanto riguarda l'approccio e le difficoltà difensive mostrate nel primo tempo, ha aumentato i dubbi sulla possibilità di proseguire con Runjaic alla guida della squadra.

Tra i profili maggiormente accostati alla panchina friulana ci sono Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Sono questi i nomi più gettonati in caso di cambio della guida tecnica, anche se non si può escludere una candidatura a sorpresa.

La società è chiamata a una scelta importante in vista del prossimo impegno contro il Venezia, in programma venerdì alle 20:45. Una partita che assume un peso particolare nella corsa alla salvezza e che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase per i bianconeri. Nelle prossime ore è attesa la decisione sul futuro di Runjaic.