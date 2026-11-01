È un momento sempre più complicato per l'Udinese. La pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma ha aumentato la pressione sull'ambiente bianconero, con la squadra scivolata al penultimo posto in classifica dopo aver incassato la settima sconfitta nelle ultime otto gare. La situazione è delicata e la società sta valutando come intervenire per provare a invertire la rotta.

Udinese, si valuta il ritiro prima della sfida con il Venezia

Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto, la dirigenza starebbe riflettendo sulla posizione di Kosta Runjaic, ma non sarebbe l'unica ipotesi sul tavolo. Tra le possibilità prese in considerazione ci sarebbe anche quella di anticipare il ritiro in vista della prossima partita contro il Venezia, in programma venerdì alle 20:45.

Si tratterebbe del terzo ritiro anticipato della stagione, dopo quelli organizzati in occasione delle sfide contro Lecce e Milan. Due tentativi che, almeno sul campo, non hanno prodotto gli effetti sperati. Adesso l'Udinese è chiamata a reagire e la trasferta di Venezia assume un peso ancora maggiore: servirà una risposta immediata per provare a uscire da una crisi che sta diventando sempre più preoccupante.